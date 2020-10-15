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Yıkım sırasında kepçe yan yattı, operatör yara almadan kurtuldu

Elazığ’da deprem nedeniyle ağır hasar alan bir binanın yıkım çalışması sırasında kepçe yan yattı molozların arasında kaldı, operatör ise yara almadan kurtuldu.

Elazığ'da deprem nedeniyle ağır hasar alan bir binanın yıkım çalışması sırasında kepçe yan yattı molozların arasında kaldı, operatör ise yara almadan kurtuldu.


Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde ağır hasar alan 5 katlı bir binanın yıkım çalışması başlatıldı. Bir kısmı yıkılan binada çalışma yapan kepçe çalıştığı sırada yan yatarak devrildi molozların arasında kaldı. Olayda kepçe operatörü yara almadan kurtuldu.


Enkaz arasında kalan kepçe, diğer iş makinelerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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