Yılanlar karayolunda dans ederken görüntülendi

Elazığ'da karayolunda dans edercesine hareketler yapan 2 yılan bir sürücü tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Ağın ilçesine bağlı Beyelması köyü girişindeki yolda birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre dans edercesine hareket etti. O sırada yoldan geçen bir sürücü cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti. Yılanlar bir süre aynı hareketi yaparak yolun kenarına geçince, sürücü aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Daha önce de aynı cinsteki yılanların dansı Elmapınarı köyünde görüntülenmişti.