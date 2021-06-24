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Yılanların dansı kamerada

Elazığ’da bir arazide yılanların dansı kameralara yansıdı.

Elazığ'da bir arazide yılanların dansı kameralara yansıdı.


Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüldü. Sivrice ilçesi Çatakkaya köyünde Metin Başbay, tarlasında giderken iki siyah renkli yılanın dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine Başbay, cep telefonu ile bunları kaydetti.


Yılanlar uzun bir süre dans yaptıktan sonra, kayalık bölgeye giderek gözden kayboldu.

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