Yıldız Kızlar hentbol yarı final hentbol müsabakaları Elazığ'da başladı

l Yıldız Kızlar hentbol yarı final müsabakaları Elazığ'ın ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Elazığ Hentbol il temsilciliğinin 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar yarı final müsabakaları 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda başladı. Müsabakalar 13 Ocaka kadar devam edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, “Hentbol il temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar yarı final müsabakaları başladı. Yarı final müsabakalarında ter dökecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bilindiği üzere Elazığ'ı sporda marka şehir haline getirmek adına gerek yatırımlarla gerekse müsabakalarla 'Spor Şehri Elazığ' sloganıyla faaliyetlerimizi yapmaya ve sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Basketbolda güzel bir oluşumumuz var ve bu oluşumun meyvelerini ilerleyen yıllarda alacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha müsabakalara katılan tüm takımlarımıza ve teknik ekibe başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.