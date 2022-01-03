Yılın ilk karının yağdığı Harput'tan kartpostallık görüntülüler

Elazığ'a yılın ilk karı yağdı, tarihi Harput Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ merkezinde hafif yağdı, yüksek yerlerinde ise etkili oldu. Şehir merkezinde kısa süreli yağan kar, bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesini beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi konaklar, hanlar, camiler ve kalenin karla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kent merkezinden ve il dışından tarihi mahalleye gelen vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı.

İl dışından geldiği Elazığ'ın tarihi yapısına hayran kaldığını dile getiren vatandaşlardan Açelya Dinsever, “Adana'dan Elazığ'a ziyarete geldik. Harput Kalesine çıktık. Yılın ilk karı yağdı ve biz de çocuklarla eğlenmeye geldik. Burası çok güzel. Buradaki bazı evler Safranbolu evlerine çok benziyor ve tarihi dokuları çok güzel. Burada gezilebilecek çok yer var ve tavsiye ederim” dedi.

Yılın ilk karının tadını ailesiyle birlikte tarihi Harput Mahallesi'nde çıkaran çocuklar ise, “Karın yağmasını uzun zamandır bekledik, yağması çok güzel oldu. Harput'a geldiğimiz için de çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Başka bir çocuk ise, “Çok mutlu oldum. Uzun zamandır güzel bir kar görmemiştik. Yılın ilk karını da gördük. Harput'a gelip, güzel bir kardan adam yapmaya çalıştık ama maalesef beceremedik. Yine de olsun eğleniyoruz” diye konuştu.