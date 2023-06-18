YKS'de ikinci oturum maraton koşusunu aratmadı, saniyeler ile sınava yetiştiler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başladı. Geç kalan ve koşarak gelen öğrencilerin çabası maraton yarışlarını aratmadı. Bazı öğrenciler kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da YKS heyecanı sürüyor. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar, bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. Adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Öte yandan geç kalan ve koşarak gelen öğrencilerin çabası maraton yarışlarını aratmadı. Bazı öğrenciler kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişti. Son 20 saniye kala koşarak gelen ve üzerinde eşyaları bulunan bir öğrenciye ise okulun önünde bekleyen Levent Serinkaya yardım etti. Emanetçiye yetişemeyecek durumda olan öğrencinin eşyalarını alan Serinkaya, sınav çıkışana kadar onu bekleyeceğini söyledi.

"Son 20 saniye vardı"

Geç kalan öğrencinin emanetlerine sahip çıkan Levent Serinkaya, “Son saniye koşarak geldi. Son 20 saniye vardı. Çantasını bırakacak kimsesi yoktu, almak zorunda kaldık. Emanete verecek zamanı da yoktu. İnsanlık gereği çantasını aldık. Sınav çıkışı burada bekleyeceğiz ve çantasını kendisine teslim edeceğiz. Son saniyeydi. Giremese belki istikbali gidecek. Ama çok şükür kurtardık. Biz de kızımıza yardım edelim dedik” diye konuştu.

Kızını sınava getiren Celal Bingöl ise, “Rabbim hepsine başarılar versin. Çalışmayan için sıkıntı. Kolay değil. Emek verip istediği gibi geçmezse bir senesine daha mal oluyor. Anneye babaya ve çocuğa yardım etsin. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.