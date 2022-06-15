YKS'ye girecek olan öğrencilere ücretsiz servis

Elazığ Yazıkonak Belde Belediyesi, Elazığ merkezde YKS'ye girecek öğrenciler ile beldedeki okullarda sınava girecek öğrenciler için ücretsiz servis kaldıracak.

Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı 18 -19 Haziran 2022 YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar diledi. Çadırcı, beldede okuyan ve sınav tercih yerleri Elazığ merkez olan öğrencileri cumartesi ve pazar günü sınav öncesinde ek servisler kaldırarak okullarına yetiştireceklerini ifade etti. Başkan Çadırcı, "Aynı saat aralığında da Elazığ merkezde okuyup beldemizdeki okullarımda sınava girecek öğrencilerimiz için de Elazığ İstasyon Caddesi'ndeki durağımızdan öğrencilerimizi saat 08.30'da alıp sınav sonrası aynı durağımıza bırakacağız. Ücretsiz bir şekilde beldemizdeki okullara sınavlarına yetiştireceğiz. Bu sınav öğrencilerimiz için dönüm noktası. Öğrencilerin sınava yetişme kaygılarının bir yıllarına mal olmaması noktasında böyle bir hizmet vermeyi kendimize borç bildik. Umut ediyoruz ki bütün öğrencilerimiz çalışmalarının karşılığını alır geleceklerinin dönüm noktası olan YKS'de umutlarına erişirler. Ebeveynler sınav öncesi çocukların üzerinde ciddi manada bir kaygı oluşturacak söylemlerde uzak durmalılar. Sınava hazırlanan öğrencilerin sınav kaygılarını üzerinden atmaları noktasında etkinliklere katılmalarını tavsiye ediyoruz. Yazıkonak Belediyesi olarak bizler de o gün hem belde öğrencilerimizi hem beldeye gelecek öğrenci kardeşlerimizi ücretsiz bir şekilde taşıyarak onları stressiz bir şekilde sınav yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Cumartesi ve pazar günleri takriben beldemize 2 bine yakın öğrencimize hizmet sunmuş olacağız. Öğrencilerimize hayatlarında başarılar dileriz” dedi.