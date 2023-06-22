Yolcu dostu otobüs durağı vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 11 Ana Başlıkta 100 Proje içerisinde yer alan mevsimsel koşullarla uyumlu, modern, teknolojik donanıma sahip, çevre dostu ve engelli erişimine uygun Yolcu Dostu Otobüs Durakları Projesi geçtiğimiz aylarda Öğretmenevi karşısında vatandaşların hizmetine sunuldu. Kaliteli ve kolay bir ulaşım hizmeti veren, aynı zamanda modern görüntüsü ile dikkat çeken durak, vatandaşlarında büyük beğenisini topladı. Yolcu dostu otobüs duraklarından faydalanacak yolcuların, otobüslerin sefer saatleri ve durağa varış süreleri gibi bilgileri görerek doğru zamanda doğru durakta bularak bekleme süreleri azalacaktır. KİOKS cihazı ile durakta ELZ- Kart dolum ve alım işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Yolcular modern durakta bulunan WİFİ hizmetinden ve USB'li oturma bankları ile kaliteli ve kolay bir ulaşım hizmetinden yararlanabilecek.

Vatandaşlardan Başkan Şerifoğulları'na teşekkür

Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen ve modern görüntüsüyle de dikkat çeken yolcu dostu otobüs durağının yerinde bir proje olduğunu ifade eden vatandaşlar yapılan hizmetten dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. Vatandaşlar, ‘'Ben Elazığ'da ilk defa bu kadar modern ve kullanışlı bir durak gördüm. Birçok şehir gezdim, gördüm ama hiç birinde böyle bir durak yoktu. Durağın içerisinde çok güzel bir ısıtma sistemi var, vatandaşların yararlanabilmesi için priz var, kışın yağmurun gelmemesi için özellikleri var. Kullanımı çok güzel kışın ısıtma sistemleri vatandaşlar için çok iyi olacaktır. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'ndan çok memnunuz. Belediye Başkanımızın şansızlığı deprem ve pandemi döneminde Belediye Başkanı oldu. Belki daha refah bir dönemde gelseydi daha da güzel çalışmalar yapacaktı. Böyle bir dönemde gelmesine rağmen bütün projelerini başarılı bir şekilde tamamladı. Başkanımıza Elazığ'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.