İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolcunun çantasından yarım kilo esrar çıktı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada durdurulan otobüste 1 şüpheli gözaltına alındı, çantasından yarım kilogram esrar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada durdurulan otobüste 1 şüpheli gözaltına alındı, çantasından yarım kilogram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada uygulama noktasında bir yolcu otobüsü belirlenerek durduruldu. Otobüste yapılan aramada yolculardan M.S'ye ait çantadan yarım kilogram esrar çıktı.


Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili yasal işlem yapıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.