İhlas Haber Ajansı

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Yolda kalan tırın yardımına ekipler yetişti

Elazığ’da kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan tır, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan tır, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.



Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Bu çerçevede Maden ilçesine bağlı Kartaldere grup yolunda bir tırın mahsur kaldığı ihbarını alan İl Özel İdaresi ekipleri, jandarma ekiplerinin de destekleriyle hemen bölgeye intikal etti. Kepçeye bağlanan tır çekilerek kurtarıldı. Karda mahsur kalan tır sürücüsü, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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