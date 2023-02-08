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Yoldan çıkan tırın yardımına ekipler koştu

Elazığ’da kar ve buzlanmadan dolayı yolanda çıkan tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da kar ve buzlanmadan dolayı yolanda çıkan tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.



Elazığ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkisini aralıklar gösteren kar yağışı nedeni ile 179 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar ve buzlanmayla birlikte Kovancılar ilçesi Çelebi mevkiinde bir tır yoldan çıktı. Sürücünün yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Greyderin arkasına bağlanan tır çekilerek kurtarıldı.

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