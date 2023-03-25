İhlas Haber Ajansı

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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araç çarptı

Elazığ’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk hafif yaralandı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk hafif yaralandı.


Kaza, şehrin en işlek noktalarından olan Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AG 0615 plakalı otomobil, yolun karşısına bir anda geçmek isteyen çocuğa çarptı. Kazada 10 yaşındaki çocuk hafif yaralandı. Olaydan hemen sonra aracından inen sürücü, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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