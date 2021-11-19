Yönetmenler ve oyuncular yurtlarda kalan öğrencilerle buluştu

Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali' kapsamında Elazığ'a gelen yönetmenler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarındaki öğrencilerle bir araya geldi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, GSB Elazığ Yurtlarında kalan öğrencilerin sanatsal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor. 13. Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali kapsamında yurtlarda film gösterimleri gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliklerde ünlü yönetmenler Serdar Akar, Mesut Uçakan, usta oyuncular Numan Çakır, Sezer Güvenirgil, Sefa Zengin, Suavi Eren, Özlem Savaş ve Serap Ogan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fethi Sekin Yurt Müdürlüğünde öğrencilerle bir araya geldi. Yönetmenler ve oyuncuların kendilerini tanıtmaları ile başlayan program öğrencilerin ünlü yönetmenlere ve oyunculara sorularıyla devam etti.

Gerçekleşen söyleşide açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “İlk defa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda biz bu organizasyonu yapıyoruz. Sizlerin de çok uzun yıllar hem televizyondan hem de gazetelerden görmüş olduğunuz üstatlarımızın birçoğu bugün burada ben bundan dolayı başta Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara'ya ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çok büyük bir aile yedi yurdumuz on bine yakın öğrencimiz var. Fethi Sekin Yurdunda olan öğrencilerimiz biraz daha şanslı çünkü sanatçılarımızın hepsini buraya davet ettik bugün. Biz özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yedi yurdumuzda siz değerli öğrencilerimiz için gerçekten çok güzel ortamlar hazırladık. Gerek depremden sonra gerekse pandemi sürecinde yedi yurdumuzun yedisinde de genç ofisleriyle spor alanlarıyla yaşam alanlarıyla ve çok konforlu odalarıyla yurtlarımızı sizler için hazırladık. Spor ve sanatsal faaliyetlerimiz de devam edecek” dedi.