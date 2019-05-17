YSK, Palu Belediye Başkanı Ünalan'ın mazbatası iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu, Elazığ'ın Palu ilçesinde seçimleri kazanıp mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturan Efrayim Ünalan'ın mazbatasını iptal etti.

Palu Belediye Başkanlığına AK Parti'den seçilen ve 4 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlayan Efrayim Ünalan ile ilgili verilen itirazda 2 yıl 6 aylık cezasının Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından 19 Mart 2019 tarihinde onaylandığı, bu nedenle başkanlığının düşmesi gerektiği savunuldu. İlçe Seçim Kurulu'da, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Gerekli incelemeyi tamamlayan YSK 15 Mayıs itibariyle kararını vererek Ünalan'ın mazbatasının iptaline karar verdi.

YSK'nın kararında,” Elazığ İli Palu İlçesi Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan'ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan, mazbatasının iptaline, karar örneğinin il ve ilçe seçim kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir” denildi.

Seçimlerde Efrayim Ünalan 2 bin 679 oy almış, MHP'nin adayı Muhammed Septioğlu ise 2 bin 557 oy alarak 122 farkla seçimleri kaybetmişti. İlçede yeni başkanın ise meclis üyeleri arasından belirleneceği öğrenildi. İlçede AK Parti'nin 5, MHP'nin ise 4 meclis üyesi bulunuyor.