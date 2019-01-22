Yükümlüler, öğrenciler için okullarda çalışmaya başladı

Elazığ'da, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, okullarda tadilat ve temizlik işlerinde çalışmaya başladı.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Türkiye genelinde, denetimli serbestlik müdürlüklerince kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler tarafından yarıyıl tatilinde okulların boya, tadilat, temizlik işlerinin yapılması için proje başlatıldı. Bu proje kapsamında Elazığ'da Cemil Meriç Fen Lisesi'nde tadilat ve temizlik gibi çalışmaları kapsamında yükümlüler görev aldı. Yarı yıl tatili boyunca denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerin, Elazığ'da 10 okulda kamu hizmeti kapsamında boya, tadilat ve temizlik işlemlerinde çalışacağı belirtildi.

Yükümlülerin bugün çalışmaya başladığı Cemil Meriç Fen Lisesinde de uygulamayı Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vedat Demiral, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Selçuk Tanrıverdi, Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren ve Cemil Meriç Fen Lisesi Müdürü Erdal Aydın yerinde takip etti.