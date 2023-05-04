Elazığ'da Okul Sporları faaliyetleri çerçevesinde yer alan yüzme il şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Minik-Küçük-Yıldız-Genç Karma Kız-Erkek Yüzme İl Şampiyonası müsabakaları 2 Mayısta olimpik yüzme havuzunda 109 sporcunun katılımı ile başladı. Yapılan 276 müsabakanın ardından 4 Mayıs itibari ile dereceye giren sporcuların ödüllerinin takdim edilmesi ile müsabakalar son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyetleri kapsamında başlayan yüzme il şampiyonası müsabakalarında yapılan 276 müsabakanın ardından bugün itibari ile müsabakalar son bularak dereceye giren sporcular ödüllerini almaya hak kazandı. Başarı elde eden tüm sporcularımızı tebrik ederiz” denildi.