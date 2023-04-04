Zabıta ekiplerinden market denetimi

Elazığ'da zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Karakoçan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, düzenli olarak yaptığı denetimleri Ramazan ayında da sürdürdü. Ekipler, market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.