Zabıta Müdürlüğü yeni hizmet binasının inşası yükseliyor

Elazığ Belediyesi tarafından Yeni Mahalle muhtarlık ofisinin yanında yapımına başlanılan Zabıta Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapım çalışmaları devam ediyor. Yeni hizmet binasının kaba inşa çalışmalarını bitiren belediye ekipleri, sıva çalışmalarının ardından çatı işlemlerini gerçekleştirecek. Toplamda 690 metrekarelik kullanım alanı üzerinde bodrum artı iki kat olacak şekilde projelendirilen yeni, donanımlı ve modern binada Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Servisi, zabıta personelleri için ayrılmış bölümler ve zabıta araçları için otopark yer alacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Belediyesi olarak hizmet kalitemizi artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zabıta Müdürlüğü eski hizmet binamızın vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyecek nitelikte olması nedeniyle yıkarak Yeni Mahalle Muhtarlık Ofisi'nin yanındaki boş alanda başlattığımız inşa çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşa çalışmalarımızın yüzde 45'ini tamamladık. Zabıta hizmetlerinin daha kolay ve kaliteli yürütülmesi amacıyla yeni hizmet binamız, yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete hazır duruma getirilecek” denildi.