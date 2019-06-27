İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zindan Altın Sürsürüspor'da

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de Elazığ’ı temsil edecek olan Sürsürüspor, önemli bir forvet takviyesi yaptıElazığ 1.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek olan Sürsürüspor, önemli bir forvet takviyesi yaptı


Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'ni 2. sırada tamamlayan ve yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Sürsürüspor, kadrosunu güçlendiriyor. Daha önce bek oyuncusu Hakkı Öncü'yü renklerine bağlayan turuncu siyahlılar, Elazığ futbolunun yakından tanıdığı Zindan Altın'ı da transfer etti. Elazığ Yolspor altyapısında yetişen, Adıyaman Kahtaspor ve Elazığ Belediyespor formaları da giyen Zindan, İşitme Engelliler Milli Takımı'nda da mücadele ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.