Ziraat Türkiye Kupası: Elazığ Karakoçan FK: 1 - ES Elazığspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 1.
Eleme Turu'nda Elazığ Karakoçan FK, ES Elazığspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Abdurrahman Haymana, Mehmet Mithat Levent, Şükrü Çavcı
Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm (Gökhan Erdöl dk. 68), Ömer Faruk Aydemir, İbrahim Kaya (Rasim Ertan dk. 76), Ercan Şirin, Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık, Emre Eser (Seyid Ahmet dk. 60), Ceyhun Tüccar (Harun dk. 46), Sezer Kahraman, Feti Ahmet Kantarcıoğlu (Ekrem dk. 68)
Entegre Solar Elazığspor: Yiğit Kafkasyalı, Ali Osman Döner (Emre Akgün dk. 90 ?), Cafer Tosun (Salih dk. 66), Mesut Saray, Fırat Ergün, Feyzullah Şahin Güneş, Eray Berk Yıldız, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Abdullah dk. 46), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Emre Yıldız (Hasan dk. 66), Cihan Canpolat
Gol: Emre (dk. 39) (Elazığ Karakoçan FK)
Sarı kart: Mesut (ES Elazığspor)