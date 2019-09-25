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Ziraat Türkiye Kupası: Elazığspor: 0 - Büyükçekmece Tepecikspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Turu'nda Birevim Elazığspor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'a 1-0 yenildi ve elendi.



Maçtan Dakikalar:


64. dakikada Büyükçekmece Tepecikspor atağında savunmanın arkasına atılan uzun pasta topu kontrol eden Hasan Demir düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 0-1


79. dakikada Cengizhan savunmadan topu kapıp sağ kanattan ceza sahasına girdi ve vuruşunda kaleci son anda topu çeldi.



Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Şevket Can Arslan, Ahmet Oğuz Yılmaz, Barış Sun


Elazığspor: Ali Karataş, Hasan Ekici, Fırat Sefa Öncü, Selim Enes Özeren (Embiya dk. 61), Hebat Alan, Ömer Faruk Aydemir, Eray Berk Yıldız, Muhammed Düzgüner (Cengizhan dk. 68), İzzet Topatar, Ahmet Can Aslan, Cihan Canpolat (Ömer dk. 72)


Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ, Özkan Zileli, Alper Sürücü, Yunus Yaşar, Kayhan Arduç (Emre dk. 69), Caner Bulut, Halil İbrahim Pekşen (Berkay dk. 46), Hasan Demir, Sefer Kanıtemiz, Enes Yılmaz, Mehmet Ali Can (Mert dk. 90)


Gol: Hasan (Dk. 64) (Büyükçekmece Tepecikspor)


Sarı Kartlar: İzzet (Elazığspor), Enes, Hasan, Emre, Caner (Büyükçekmece Tepecikspor)

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