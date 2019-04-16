10 yıl boyunca başkanlık ettiği yeni meclise başarılar diledi

Erzincan İl Genel Meclisi'nde 10 yıl süreyle başkanlık görevini yürüten Ünal Tuygun, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından yeni göreve seçilen il genel meclisini ziyaret ederek başarılar diledi. İl Genel Meclisi Yeni Başkanı Bekir Yıldız, çalışmaları ve verdiği emekler dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Erzincan İl Genel Meclis Başkanlığı'na seçilen Bekir Yıldız'a ilk ziyareti eski meclis başkanı Ünal Tuygun yaptı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında yeni meclis başkanı Yıldız ve meclis üyelerini makamında ziyaret eden Tuygun, çalışmalarında başarılar diledi. Tuygun il genel meclislerinin sadece köylere yatırım yapmadığını hatırlatarak; “Şehrin geneline yatırım yapan bir kurumu, sağlık, tarım, eğitim ve spor gibi her alanda proje üreten bir yer. Bizler 10 yılda burada büyük bir mesafe kat ettik. Bunun en önemli sebeplerinden biri çok değerli büyüğümüz Binali Yıldırım'ın desteği. Erzincan'ı diğer illerden çok daha farklı hale getirdi. Şu anda yurt genelinde araç parkı olarak en iyisiyiz, teknolojik olarak 10 yıl önceki noktadan çok çok iyiyiz. Altyapı da köylerin yüzde 86'sı bitmiş ve belli noktaya gelmiş. Değerli büyüğümüz Sayın Bekir Yıldız'da uzun yıllar siyasetin her alanında olmuş ve mücadele vermiştir. İnşallah bizim bıraktığımız yerden değerli meclis üyelerimizle birlikte daha iyi yerlere götüreceğine inancımız tamdır. Tekrar kendilerine hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum” diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız ise Tuygun'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek; “Hakikaten 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde gittiğimiz tüm köylerde, çalıştığımız alanlarda gördük ki çok büyük hizmetler yapmışlar. Vatandaşlarımızda büyük memnuniyetler gördük. Kendilerine ve ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra ekibimizle birlikte bıraktıkları yerden daha ileriye, daha güzel yerlere hep birlikte varacağız. Yeri geldiğinde kendisinin görüşlerinden de istifade edeceğiz. Kendisine ömrü boyunca sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi. Meclis Başkanı Yıldız günün anlam ve önemi dolayısıyla Tuygun'a Erzincan Bakırı hediye etti.