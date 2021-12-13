112 personeline “Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım” eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekiplerince, Erzincan'da görev yapan 112 Acil Servis personeline "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım" konusunda teorik ve pratik eğitimler verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli uzman ekiplerce İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan sahada görevli 112 personellerine "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım" eğitimi verildi. Uzmanlar, olay mahallinde insanların sağlığını korurken, aynı zamanda bunun bir arka planı olan adli soruşturmanın sağlıklı olarak yürütülebilmesi için bu uygulamanın büyük katkı sağlayacağını söyleyerek bu eğitimi önemsediklerini belirtti. Eğitimle, cinayet ve intihar gibi adli olaylarda olay yerinde müdahalede bulunan sağlık ekiplerinin adli vakalarda, tıbbi müdahalenin yanı sıra hukuki boyutta da doğru yaklaşımı hedeflendi. Eğitimde olay yeri, olayın özelliği, gelişebilecek tehlikeler, adli deliller, olayın üzerinden geçen zaman açısından değerlendirilmeler ile ilgili bilgiler verildi. Olay yerinin doğru ve yeterince değerlendirilmesi, etkin güvenlik önlemlerinin de alınması ve olay yerindeki bulguların gözlenip değerlendirilmesi görsel ve uygulamalı olarak anlatıldı.