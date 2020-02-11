İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

13 Şubat etkinlik programı belli oldu

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek olan etkinlik programları belli oldu.


Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü programı 12 Şubat'ta Kurtuluş Kupası Futbol İl Birinciliği Müsabakası ile başlayıp 13 Şubat zafer yürüyüşü ile sona erecek.


12 Şubat'ta başlayıp 13 Şubat'ta sona erecek etkinlik programının içeriği ise söyle:


“12 Şubat Çarşamba;


Saat 12.00'da Kurtuluş Kupası Futbol İl Birinciliği Müsabakası, Atletizm pistinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda düzenlenecek.


13 Şubat Perşembe;


Saat 10.00'da Belediye Sarayı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulacak.


Saat 14.00'da Kurtuluş Kupası Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakası, Fatih Mahallesi cirit sahasında, Belediye Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenecek.


Saat 18.00'da zafer yürüyüşü, Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, Erzincan protokolü, Şehit Aileleri, Malûl ve Muharip Gazileri, Sivil Toplum Kuruluşları, cirit takımları ile halkı katılımlarıyla, mehter takımı eşliğinde Belediye Sarayı önünden Cumhuriyet Meydanına yürünecek.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.