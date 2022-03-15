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14 Mart Dünya Pi Günü kutlandı

14 Mart Dünya Pi Günü etkinlikleri, Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında hazırladıkları 12 atölye çalışması eşliğinde kutlandı.


Sosyal Tesislerde gerçekleşen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.


Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin atölye çalışmalarını sergiledikleri programda Pi sayısının tarihçesi, Pi sayının sanatla ilişkisi, Pi sayısı ile ilgili oyunlar, Pi sayısı ve sihirli kareler, Pi paradoksu, Pi sayısı ile ilgili bilgisayar destekli uygulamalar gibi pek çok etkinlik öğrencilerle paylaşıldı.


Matematik öğretmeni adaylarının Pi sayısı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdikleri atölye çalışmaları üniversitenin sosyal tesisleri zemin katında sergilendi.

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