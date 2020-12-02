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14 ve 15. dönem CHP Erzincan Milletvekili Çetinkaya hayatını kaybetti

14 ve 15.

dönem CHP Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya hayatını kaybetti.


CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, dönem CHP Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirtti.


Doğan, başsağlığında bulunarak, “Çetinkaya'nın Ankara‘da vefatını derin üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 02.12.2020 Çarşamba TBMM'de saat: 11.00' de yapılacak tören sonrası Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Ankara- Karşıyaka Mezarlığında defnedilecektir. CHP İl örgütü olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” dedi.

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