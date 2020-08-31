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140 ton saman yandı

Erzincan’ın Yeşilçay köyünde meydana gelen yangında yaklaşık 140 ton saman yandı.

Erzincan'ın Yeşilçay köyünde meydana gelen yangında yaklaşık 140 ton saman yandı.


Alınan bilgiye göre, Yeşilçay köyünde bulunan bir samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar hattı 110'dan Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirilmesinin üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını çevredeki diğer binalara ve ağaçlık alana sıçramadan söndürdü.


Yaklaşık 140 ton civarında 6 ila 7 bin adet yonca balyasının bulunduğu samanlığa 5 araç 9 itfaiye personeli ile müdahale eden Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri 9 saatlik söndürme çalışmasıyla alevleri kontrol altına aldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında can kaybı yaşanmadı.

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