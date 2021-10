Şahin, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer katan çiftçi kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her alanda olduğu kadar tarımsal faaliyetlerde kadınlar büyük bir paya sahiptir. Ülkemizde tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında, önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlar üstleniyor. Kadınların tarımsal üretimde; kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği 15 Ekim'i Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan etmiştir. Dünya Kadın Çiftçiler Günü 1997 yılından beri ülkemizde de kutlanmaktadır. Tarımın her alanında kadın çiftçileri önemsiyoruz ve destekliyoruz. Yapılan projelerde de aynı şekilde kadınlara pozitif ayrımcılık sağlanması konusunda çalışmaktayız. Ayrıca dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi de gıdaya olan ihtiyacımızı ve önemi bizlere bir kez daha gösterdi. Üretimin daha fazla yapılabilmesi ve sağlıklı gıdanın tüketiciye ulaştırılması noktasında yapılan tüm çalışmalarda kadının rolü yadsınamaz. Erzincan ve ülkemiz tarımının gelişmesinde kadınlarımızın emeği çok büyüktür. Tarımsal üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan, emekleriyle toprağı yoğuran, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren, yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçi kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyor, şükranlarımızı sunuyorum.”