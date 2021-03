18 Mart Çanakkale Zaferi Erzincan'da törenle kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Erzincan Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Düzenlenen törende Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Şehit Aileleri Derneği çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemi üzerine konuşmasını yapan Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin, “18 Mart'ta kahraman ordumuzun verdiği mücadele, yalnızca Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de akışını değiştiren bir mücadele örneği olmuştur. Çanakkale Cephesinin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık, Kurtuluş Savaşı'nın da meşalesini yakmıştır. 18 Mart kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan aziz şehitlerimizi yad ettiğimiz, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu ve özel bir gündür. Tarihe bile sığdıramadığımız aziz şehitlerimizi bir güne sığdırmamız da mümkün değildir. Şehitler, Türk Milletinin bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunun bir göstergesidir. Şehitler, millet olma bilincinin temel yapı taşıdır. Onun içindir ki millet olma şuur ve bilincinin gelecek nesillere aktarılması hepimizin üzerinde bir borçtur. Mukaddes vatan toprakları için, canlarını seve seve vererek, bir ulusun kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz imanları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz, aziz şehitlerimiz, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Bu şuurla aziz şehitlerimizin geride bizlere emanet ettiklerine, anne babasına, eş ve çocuklarına, kardeşlerine gereken hassasiyetin gösterilmesi de bu necip milletin üzerinde, şehitlerimizin bir hakkıdır. Bugüne dek toprağa düşen aziz şehitlerimizi, bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyor, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Erzincan Valisi Mehmet Makas, Şehitlik Şeref Defterini imzaladı. Vali Makas yazısında, “Dönemin en modern ordularının dize getirildiği, ‘Çanakkale Geçilmez' sözünün tarihe altın harflerle nakşedildiği şanlı destanımızın 106. yıldönümünü kutlamak ve vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna en değerli varlıkları olan canlarını vererek şahadet mertebesine ulaşan siz aziz şehitlerimizi anmak için huzurunuzdayız. Çanakkale Zaferi, tüm emperyalist güçlere karşı imanın, cesaretin, vatan sevgisinin müstesna bir örneği olmuştur. Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde, ecdadımızın manevi mirasının yılmaz bekçileri olarak, ezelden ebede bağımsızlığımız ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. Siz aziz şehitlerimize olan şükran borcumuzu ancak ve ancak vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve tüm kutsal değerlerimize her zaman sahip çıkarak, ülkemizi her alanda daha ileri götürmek için var gücümüzle çalışarak ödeyebileceğimizi biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 106. yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi'ni ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bizlere armağan eden, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz Şad, Mekânınız Cennet olsun.” ifadelerin yer verdi.

Okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualardan sonra protokol mensupları şehit mezarlarını ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı. Vali Makas ve beraberindeki heyet daha sonra Deprem ve Hava Şehitliklerini ziyaret ederek, şehitler için dualar okudular.