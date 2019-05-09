yıl etkinlikleri programında yer alan, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneğinin hazırladığı etkinlikte, Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatırken geçtiği yolları bisikletleriyle geçerek, 19 günde 1919 km pedal çevirmeyi hedefleyen bisikletçiler Erzincan'a ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneğinin hazırladığı “100. Yıl'da İlk Adım'dan Kurtuluş'a Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz” projesi ile yola çıkan bisikletçiler Erzincan'a ulaştı.

29 Nisan - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında sporcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatırken geçtiği yolları bisikletleriyle kat ederek, 19 günde 1919 km pedal çevirecekler.

Sporcular Erzincan'da Valilik ziyaretinin ardından Erzincan Gençlik Merkezi'ne geldiler. Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, Gençlik Liderleri ve gençler tarafından karşılanan sporcular türküler seslendirip zeybek oynadılar. Etkinliğin ardından Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu sporcularla bir süre sohbet etti ve kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Atatürk'ün Milli Mücadele esnasında uğradığı şehirlerden geçerek silah arkadaşlarının konakladıkları misafirhaneleri ziyaret edecek olan sporcular, “Yüz yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşini, bugün içinde taşıyan herkesin, heyecanımıza ve gururumuza ortak olacağını biliyoruz” şeklinde konuştular.

Samsun İlkadım'dan pedal çevirmeye başlayan bisikletçiler, Erzincan'dan sonra, Sivas, Kayseri ve Nevşehir şehirlerini geçtikten sonra Ankara Eski Mecliste etkinliği bitirecekler.