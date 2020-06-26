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1939 depreminde yıkılan Beşir Efendi Dergahı yeniden inşa ediliyor

1939 depreminde yıkılan Beşir Efendi Dergahı, Erzincan Belediyesince yeniden inşa edilmeye başlandı.


Erzincan Kent Ormanı içerisinde bulunan Beşir Efendi Dergahı, Belediye Meclis kararıyla mezarlık alanı ilan edilerek taş konak şeklinde yapılmaya başlandı. Kendi yerinde yeniden yapımına başlanan Beşir Efendi Dergahının temel atma törenine Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da katıldı.


Törene Başkan Aksun ile birlikte Belediye Meclis üyesi Ertan Buyruk ve vatandaşlar da katılım sağladı.


Dua ve kurban kesimi ile başlayan temel atma töreninde Başkan Aksun, “1939 Erzincan depreminin şehitlerinin bulunduğu alandayız. Beşir Efendi Hazretlerinin, oğullarının, çocuklarının mezarın bulunduğu çevrede yeni bir düzenleme yapılmakta.Temel atma töreni münasebetiyle burada bulunmaktayız. Erzincan'ımızın bu manevi şahsiyetlerini yaşatabilmek adına Erzincan Belediyesi olarak üzerimize düşenleri mutlaka yerine getireceğiz. Bu alanda Kent Ormanı olarak bilinen bu alanın altında deprem şehitlerimizin kemikleri bulunmakta. Buranın ruhaniyetine uygun olaraktan Allah nasip ederse meclisimizin kararıyla. Herkese bu manevi alanların korunması noktasında görev düştüğünü bir daha yenileyerekten selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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