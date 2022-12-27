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1939 Erzincan Depreminde hayatını kaybedenler için mevlid-i şerif okutuldu

27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için yatsı namazına müteakiben Camii Kebir Camii’nde mevlid-i şerif okutuldu.

27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için yatsı namazına müteakiben Camii Kebir Camii'nde mevlid-i şerif okutuldu.


Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlid-i şerif okunarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualar edildi.


1939 Erzincan Depremi Anma programları çerçevesinde, 27 Aralık 2022 tarihi saat 18.00'da Erzincan Belediyesi çok amaçlı salonda Deprem Fotoğrafları konulu sergi açılışı, ardından da ‘Depremle Yaşamak' konulu açık oturum yapılacak.

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