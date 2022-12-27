1939 Erzincan Depreminde yaşamını yitirenler unutulmadı

Erzincan'da 27 Aralık 1939'da meydana gelen yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki deprem unutulmadı.

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 Erzincan Depreminin yıldönümü münasebetiyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Camii Kebir Camii'nde mevlid-i şerif okutuldu.

Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlid-i şerif okunarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualar edildi.

1939 Erzincan Depremi anma programları çerçevesinde, Erzincan Belediyesi çok amaçlı salonda Deprem Fotoğrafları konulu sergi açılışı, ardından da ‘Depremle Yaşamak' konulu açık oturum yapılacak.

Gazeteci- Yazar, Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal, Erzincan'ın tarihte büyük depremler yaşadığını ve kentin 1939'da, 1992'de yeniden inşa edildiğini ifade ederek, “1939 depreminde o günkü imkanlar dahilinde devletin müdahalesine 2022 yılındaki şartlara göre baktığımızda ilkellik olarak görülüyor. 1938'de Erzincan'a 1 yıl önce tren gelmiş. Trenin Erzincan'a ulaşım olarak kullanılması hatırası 1 yıl sürmüş. Ve bu yıl içerisindeki noksanlıklardan dolayı depremden 3 gün sonra demiryolu kapandığı için Erzincan'a çevre illerden ve Ankara'dan yardım gelebilmiş. O günkü ilin valisi Kemah ilçesi yolu üzerindeki bir ulaşım merkezinden ancak telefon açıp Ankara'ya ‘Erzincan yıkıldı haberiniz olsun' gibi böyle kısa bir cümleyle durumu izah edebiliyor. Çünkü haberleşme imkanı yok. Yani bugünkü gibi çok fazla ulaşıma, haberleşme imkanları yok ki. Ayrıca devletin finansman gücüde yok. Günümüzde ise çok fazla ileri seviyeye gelindi. Afetle mücadele için uzman birimler oluşturuldu. 1939 Erzincan Depreminden sonra gelen yardımlarda bir muamma, tartışmaya açık. Erzincan'a gönderilen yardımların başka yerlerde kullanıldığı iddiaları hala açıklanabilmiş değil. 2022 Türkiye'sinde artık birçok konuda çokça başarılıyız” dedi.

Depremde yaşamını yitiren yaklaşık 33 bin kişinin hiçbir zaman unutulmadığını anlatan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise, kentin daha sonra 1992'de büyük bir deprem daha yaşadığını belirtti.

Yatay mimariye dikkat çeken Aksun, deprem riski altındaki kentin yaşanan büyük sarsıntılardan sonra farklı bir bölgeye taşındığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Erzincan'ımızın pilot bölge seçilip eski yapısının yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza rapor sunduk. İnşallah sonuçlanırsa Erzincan'ımız 1992 depremi sonrası yüzde 100'ü yenilenmiş olacaktır. Allah böyle acılar bir daha yaşatmasın, inşallah deprem gibi bir felaketi uğratmasın." dedi.

“Depremlerin yıkamadığı yapı: Erzincan Tren Garı”

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminin ardından kentte ayakta kalan tek yapı özelliğine sahip 84 yıllık Erzincan Tren Garı, temelindeki sadece 2 santimetrelik kaymayla adeta yeni depremlere meydan okuyor.

Alman mühendisler tarafından projelendirilen ve 1938'de Türk işçilerin kısa bir sürede inşa ettiği Erzincan Tren Garı, meydana gelen yıkıcı depremlere şahitlik ederek kentte ayakta kalabilen tek bina olmasıyla adeta mühendislik dersi veriyor.