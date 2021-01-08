2 bin 900 yıllık kale açık hava müzesine dönüştürülüyor

Erzincan'da tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 900 yıllık Altıntepe Kalesi'nin de yer aldığı alanın, "arkeopark" olarak açık hava müzesine dönüştürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Erzincan'da tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan, günümüze kadar ulaşmış en önemli Urartu şehirlerinden olan 2 bin 900 yıllık Altıntepe Kalesi, bünyesinde barındırdığı tarihi alanda biten kazı çalışmalarının ardından arkeoparka dönüştürülerek turizme kazandırılacak. Doğu Roma İmparatorluğu'nun da önemli merkezlerinden olan Altıntepe Kalesi, Erzincan il merkezinin 14 kilometre kuzeydoğusunda Üzümlü ilçesinde yer alan yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki tepede bulunuyor.

“Turizme kazandırılacak“

Urartu döneminde inşa edilen ve yapılan kazılarda özellikle milattan önce (M.Ö) 850-590 yıllarına ait yüzlerce tarihi eserin bulunduğu kale ve çevresindeki kalıntıların gün yüzüne çıkarılmasının ardından turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.

Tarihi kalenin bulunduğu alandaki ilk kazı çalışmaları, 1959-1967 yılları arasında Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle 2003 yılında Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu tarafından kalede yeniden yapılan kazı çalışmaları 2019 yılında tamamlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, biten kazı çalışmaları ile bulunan eserlerin Anadolu arkeolojisine katkı sağladığını ve temsil ettiği kültürün önemli örnekleri olarak değerlendirildiğini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak hazırladıkları arkeopark projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylandığını hatırlatan Heb, şunları kaydetti; Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Altıntepe Arkeopark Projesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulmuş ve DAP İdaresi Başkanlığı tarafından finans desteği sağlamak üzere kabul edilmiştir.

“Proje üç etaptan oluşuyor”

Projemiz üç etaptan oluşuyor. İlk etapta sur duvarlarının sağlamlaştırılması ve kral mezarlarının restorasyonu yapıldı. Arkeopark dönüşüm projemizin ikinci ve üçüncü ayağında yürüyüş yolları, seyir terasları, kafeteryalar yapıp misafirlerimizi ağırlayacağımız alanlar oluşturmak için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.