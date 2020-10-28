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2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Hacattepe: 0

2.

Lig Beyaz grupta mücadele eden 24 Erzincanspor, ligin 7. haftasında evinde Hacattepesporu 2-0 mağlup etti.


Müstakil Atletizm Pisti Sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonlandı. Maçın ikinci yarısına atak başlayan 24 Erzincanspor 58. dakikada penaltıdan Samed Karakoç'un ayağından golü bularak 1- 0 öne geçti.


Maçta baskısını sürdüren 24 Erzincanspor 90. dakikada Mustafa Ethem Erboğa'nın kapanış golüyle sahadan 2- 0 galip ayrıldı.


24 Erzincanspor aldığı galibiyetle puanını 16'a çıkardı.

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