2. Lig: 24Erzincanspor - Pendikspor: 1 - 0

Lig 5. hafta karşılaşmasında Pendikspor'u konuk eden 24Erzincanspor, maçın 80. dakikasında Oktay Balcı'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olan taraf oldu.

Stat: Müstakil Atletizm Pisti

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Salih Burak Demirel, Furkan Ulu

24Erzincanspor: Murat Can Yıldız, Yunus Emre Çakır, Uğurcan Bekçi, Atalay Yıldırım (Dk. 46 İbrahim Can Köse), Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker, Ozan Papaker (Dk. 78 Oktay Balcı), Sefa Akgün, Muhammed Demirci (Dk. 78 Emirhan Karagülle), Mustafa İnan (Dk. 88 Birhan Vatansever), İlyas Yılmazer

Pendikspor: Haydar Yılmaz, Doğan Can Otman, Abdurrahman Emir Alagöz, Onur Eriş (Dk. 70 Görkem Bitin), Çağrı Giritlioğlu, Serdar Cansu, Uygar Mert Zeybek(Dk. 43 Burak Aydın), Zahit Fındık (Dk. 86 Volkan Okumak), Serdar Deliktaş, Mesut Özdemir (Dk. 86 Doğanay Kılıç), Tarık Tekdal

Goller: Dk. 80 Oktay Balcı (24Erzincanspor)

Sarı Kartlar: Mustafa İnan, Oktay Balcı, Uğurcan Bekçi (24Erzincanspor), Serdar Cansu, Mesut Özdemir (Pendikspor)