"20. Devlet Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere bu yıl 20'incisini düzenlediği “Devlet Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı. Bin 451 eser arasında 56 fotoğraf ödüle layık görüldü.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini akademisyen ve fotoğraf sanatçılarından oluşan seçici kurulda Prof. Emre İkizler, Dr. Sefa Ulukan, Celal Gezici ve Dilek Uyar ile Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yaptı. Seçici kurulun değerlendirdiği, toplam 611 katılımcının 1451 eseri arasından 56 fotoğraf ödüle layık görüldü.

"İnsan ve Yaşam" kategorisinde 2 başarı ve 17 sergileme, "Doğal Hayat" kategorisinde 3 başarı ve 16 sergileme, "Tarihî Yapılar" kategorisinde ise 2 başarı ve 16 sergileme ödülünün verileceği yarışmada eser sahiplerine toplam 119 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışma sonuçlarına Bakanlığın http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr web sayfasından ulaşıla bilineceği ve ödül töreni ile sergi açılışının ilerleyen tarihlerde yine aynı adresten duyurulacağı belirtildi.