2019 Lider Çocuk Tarım Kampı düzenlendi

Erzincan'da ilkokul öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak amacıyla yapılan "Lider Çocuk Tarım Kampı" sona erdi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Mayıs ayını İlk haftası düzenlenen, Erzincan'da yer alan tarımsal tesislerde yapılan kampa Erzincan Yavuz Selim İlkokulunda eğitim gören 22 çocuk katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde her yıl düzenlenen lider çocuk tarım kampının bu yıl seçilen teması "Sıfır Atık" oldu. Kamp ülke genelinde büyük ilgi görürken, öğrenciler açısından da farklı bir aktivite oluşturuyor.

2019 yılında düzenlenen Lider Çocuk Kampı kapsamında öğrenciler ilk olarak Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin'i makamında ziyaret ederek Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi aldılar. İl Müdürü Murat Şahin'e çeşitli sorular yönelten öğrenciler, geleceğe dair planlarını anlattılar. Kampın açılış konuşmasını yapan, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, çocuklarla olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, 2019 kampının teması olan "Sıfır Atık" konusunun çocuklara hayata dair faydalı bilgi birikimi sağlayacağını belirtti.

Çocuklar "Sıfır Atık" konusunda bilgilendi

"Lider Çocuk Tarım Kampı" ilk gününde Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerine Erzincan İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü toplantı salonunda "Sıfır Atık Projesi ve Atıkların Geri Dönüşümü" temalı görseller ve çizgi filmlerle eğitim verildi. Örnek atık toplama bölümleri gezdirilerek "Sıfır Atık" temalı boyama kitapları ve dergi gibi çeşitli hediyeler takdim edildi. Erzincan İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün ardından Erzincan Belediyesince atık gazlardan enerji üretilmesi amacıyla kurulan şehir çöplüğündeki tesis gezdirilerek yetkililerden bilgi alındı.

Kampın ikinci gününde çocuklar, Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren atık kağıtlardan dönüşüm yaparak viyol üreten İnci Viyol tesislerini gezdiler ve yetkililerden geri dönüşümle alakalı bilgi aldılar. Tarımsal üretim yerlerini de gezen çocuklar önce ziraat mühendisi Fatih Tahtalıya ait serayı ardından da Polater hayvancılık işletmesini gezerek tarımsal üretim aşamaları hakkında bilgi aldılar. Hayvancılık işletmesinde bulunan hayvanları yakından görme fırsatı bulan çocuklara burada üretilen süt ikram edildi. Erzincan Orman Fidanlık Şefliği ve Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne de ziyarette bulunan öğrencilere buralarda da çeşitli hediyeler verilerek, fidan ve bitki fidelerinin üretim süreçleri hakkında bilgi verildi.

Lider Çocuk Tarım Kampına katılan öğrenciler kampın son gününde Işıkpınar köyünde bulunan binicilik kulübüne giderek kahvaltı yapıp ata bindiler. Gönüllerince eğlenen çocuklar burada kampın bitişini kutladılar.

Kamp sonunda Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, öğrencilere katılım belgelerini ve çeşitli hediyeleri takdim etti.

Kampa katılan öğrenciler kamptan son derece mutlu olduklarını ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler.