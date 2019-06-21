2019 yılı hac bilgilendirme seminerleri yapıldı

Erzincan'da 2019 yılı hac organizasyonu ile hacca gidecek vatandaşların hac yolculuğuna hazırlamak, gerekli eğitim ve rehberliği sunmak ve bu yolculuğu hayatlarında manevî bir milat haline dönüştürmek amacıyla düzenlenen “2019 Yılı Hac Bilgilendirme Seminerleri” üç gün süreyle İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Düzenlenen Seminerlerde, hacı adaylarına İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, İl Müftü Yardımcısı Vekili Serdar Buğday, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Ünal, İl Vaizi Aydın Öçalan, Cezaevi Vaizi Engin Keleş ve İl Uzman Vaizi Emine Sağlam tarafından ibadet bilinci ve hac ibadeti, hac ve umre ibadetinin hikmet ve fazileti, hac ve umre ibadetinin nasıl yapılacağı, yolculuğa çıkmadan önce yapılacak hazırlıklar, Medine ve Mescid-i nebevi ve kadınlara özel konularında bilgiler verildi.

Seminerlerin akabinde tüm hacı adaylarına menenjit aşısı yapıldı.

Bu yıl Erzincan'dan 155'i Diyanet, 79'u şirketle olmak üzere toplam 234 hacı adayı, hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacılardan 149'u, Erzincan 1. kafile ile 22 Temmuz 2019 tarihinde direk uçuşla kutsal topraklara gidecek ve 24 Ağustos 2019 tarihinde yine direk uçuşla Erzincan'a dönecekler.