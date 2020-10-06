İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020 Yılı Dördüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan’da 2020 Yılı Dördüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Erzincan'da 2020 Yılı Dördüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen salonunda düzenlenen 2020 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ilçe kaymakamları ile yatırımcı kurumların il ve bölge temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


İl genelindeki projelere ilişkin genel değerlendirmelerde bulunan Vali Makas, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.


Pandemi tedbirleri kapsamında katılımcı sayısının kısıtlı tutulduğu toplantı, il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin olarak yatırımcı kuruluşların yetkilileri tarafından yapılan sunumlar ve bilgilendirmeler ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.