İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan’da 2021 yılı 4’ncü İl Koordinasyon Kurulu ve Ekonomi Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzincan'da 2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu ve Ekonomi Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.


AFAD salonunda gerçekleşen toplantıya; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile yatırımcı kurumların il ve bölge temsilcileri katıldı. Toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.