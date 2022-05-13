“2022 GYBK Bilişim Zirvesi” başladı

Erzincan'da Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen “2022 GYBK Bilişim Zirvesi” açılış programı ile başladı.

EBYÜ Genç ve Yenilikçi Beyinler Kulübü tarafından düzenlenen “2022 GYBK Bilişim Zirvesi” açılış programına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Erzincan il Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Baran, Genç ve Yenilikçi Beyinler Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Funda Akar, akademisyenler, Genç ve yenilikçi Beyinler Kulübü üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Baran ve Genç ve Yenilikçi Beyinler Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Funda Akar yaptıkları açılış konuşmalarında bilişim zirvesinin önemine değinerek, birçok önemli firmaların deneyimlerini paylaşacaklarını ve yapılacak bu zirvede çağdaş, üretken ve yenilikçi bir ekonomi sisteminin oluşmasına teknoloji perspektifinden bakılacağını belirttiler.

13-14-15 Mayıs tarihleri arasında devam edecek zirve programda Teknasyon, Workshop, Go Workshop,Trendyol, Spacewalker, Strxeye, İt Manager-Microsoft MVP, Sotware Developers-Google Developers Groups gibi yazılım özellikli firmalardan katılan konuşmacılar tecrübe ve deneyimlerini öğrenciler ile paylaşacak.