“2022 Mezunları Resim Sergisi” açıldı

sınıf öğrencilerinin hazırlamış oldukları eserlerden oluşan “2022 Mezunları Resim Sergisi” ziyarete açıldı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleşen sergi açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Kaşkaya, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Yardımcıları Ekinci ve Başıbüyük çalışmaların büyük bir özveri ve emeğin ürünü olduğunu dile getirerek, emeği geçen öğrencileri tebrik ettiler.

Sergi hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen, “Mezun ettiğimiz öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen sergide öğrencilerimiz dört yıl boyunca aldıkları eğitim, bilgi ve tecrübeleri ile çalışmalarını bölüm hocaları eşliğinde hazırladılar. Sergimize katılımları dolayısıyla tüm mezunlarımıza teşekkürlerimizi sunar, sanatla hep bir araya gelmeyi temenni ederiz” dedi.

Resim Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından Resim Atölye dersinde çıkartmış oldukları çalışmalardan oluşan sergide akrilik ve yağlı boya ile yapılmış yaklaşık 100 eser yer aldı. Resim Bölümü “2022 Mezunları Resim Sergisi” 3 Haziran tarihine kadar Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açık olacak.