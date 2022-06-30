2022 yılı yaz dönemi Kur'an Kursları açıldı

Her yıl binlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği Yaz Kur'an Kursları, 90 bin cami ile birlikte kurs tüzüğüne uygun mekânlarda başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl 90 bini aşkın cami ile uygun mekânlarda düzenlenecek olan yaz Kur'an kurslarında eğitim başladı.

Kur'an-ı Kerim ile İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in hayatı (siyer) gibi derslerin işleneceği Yaz Kur'an Kursları, Diyanet İşleri Başkanlığının yaygın din eğitimi programları çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da başladı.

Bu yıl da çocuklarını yaz Kur'an kurslarına göndermek isteyen aileler için başvurular cami ve kurslara şahsen başvuru yoluyla veya "www.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden devam ediyor.

Erzincan il ve ilçe müftülüklerine bağlı tüm Kur'an kurslarında ve camilerde de "Yaz Kur'an Kursları" başladı.

Bu çerçevede Erzincan İl Müftülüğünce Yavuz Selim Camii'nde “Yaz Kur'an Kursu Açılış Programı” düzenlendi.

Programa İl Müftüsü Burhan Çakır, müftülük personeli, Kur'an kursu öğreticileri, civar cami öğrencileri ve öğrenci velileri katıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Çakır, “Hayırlı nesiller yetiştirmemize katkı sağlayacak, gözümüzün nuru evlatlarımızı Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in örnek hayatıyla buluşturacak bir zaman dilimi daha başlıyor. ‘Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun' şiarıyla camilerimiz bu yıl da çocuklarımız için din eğitimi yuvasına dönüşecek. Kur'an'ın istediği, Hz. Peygamber Efendimizin de yaşayarak gösterdiği doğruluk ve dürüstlüğü, şefkat ve merhameti, sevgi ve saygıyı, hak ve adaleti, paylaşma ve yardımlaşmayı, kardeşlik ve muhabbet gibi ahlaki değerleri daha derinden kavrayacaklar. İnşallah geleceğin mimarı ve din hizmeti verecek nesilleri bu yavrularımız sayesinde gerçekleşecektir” dedi.

Hadis-i Şerif, ilahi, kaside, şiir okumaları ve yapılan dualarla çeşitli gösterilerin de yer aldığı program sonunda çocuklara dondurma ikramında bulunuldu.