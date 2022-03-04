Erzincan'da 2022 yılı Zekât Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

2022 yılı Zekat Bilgilendirme Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Yakup Öztürk'ün katılımıyla müftülük konferans salonunda gerçekleştirildi.

Muhtaç olanı gözetmeyi seven hayırsever halkın zekâtlarını yurt içinde ve yurt dışında olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak için zekâtın sadece ramazan ayına mahsus değil, yıl boyunca etkin ve güvenilir bir şekilde toplanmasını sağlamak, halkın ve İslam dünyasında zekât farkındalığının ve zekât kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliği ile “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin” projesi başlatıldı. Bu amaçla Erzincan İl Müftülüğü Konferans salonunda Zekât Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Terzibaba Camii İmam Hatibi Yunus Emre Kılıç'ın Kur'ân-ı Kerim tilaveti ve İl Müftümüz Burhan Çakır'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Daha sonra sunumunu yapmak üzere kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Yakup Öztürk yaptığı konuşmada, “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin” projesinin önemine değindi, geçmiş yıllarda TDV aracılığı ile toplanan zekatların kullanıldığı hizmetlerle ilgili bilgileri sunum eşliğinde paylaştı.

Toplantıya İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Şube Müdürleri, müftülük personeli ve Zekat Hizmetleri Koordinatörleri katıldı.