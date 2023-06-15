2023 Mezunları Resim Sergisi açıldı

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleşen sergi açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Yardımcısı Doç. Dr .Erdem Yavuz, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen , Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi ABD öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan üniversitenin üst yönetimi çalışmaların büyük bir özveri ve emeğin ürünü olduğunu dile getirerek, emeği geçen öğrencileri tebrik ettiler.

Sergi hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen, “Mezun ettiğimiz öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen sergide öğrencilerimiz dört yıl boyunca aldıkları eğitim, bilgi ve tecrübeleri ile çalışmalarını bölüm hocaları eşliğinde hazırladılar. Sergimize katılımları dolayısıyla tüm mezunlarımıza teşekkürlerimizi sunar, sanatla hep bir araya gelmeyi temenni ederiz” dedi.

Resim Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından resim atölye dersinde çıkartmış oldukları çalışmalardan oluşan sergide akrilik ve yağlı boya ile yapılmış yaklaşık 100 eser yer aldı. Resim Bölümü “2023 Mezunları Resim Sergisi” Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açık olacak.