2023 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

AFAD salonunda düzenlenen toplantının başlangıcında değerlendirmelerde bulunan Vali Mehmet Makas, Erzincan'ın her yönden kalkınması ve gelişmesi için 2022 yılında yapılan ve 2023 yılında yapılacak olan çalışmalar nedeniyle yatırımcı kurumların il ve bölge temsilcilerine teşekkür etti.

Vali Makas konuşmasının devamında, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla derdimiz insanlarımızın aldığı hizmetler manasaında tüm Erzincan'da memnuniyet oluşturmak. 2022 yılında bu memnuniyeti oluşturdunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. 2023 yılında da çok hızlı bir şekilde üzerinize düşen görevleri ifa edeceğinize, yatırımları yapacağınıza dair inancımız tamdır." dedi

Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Engin Ustaoğlu tarafından Erzincan'daki yatırımlara ait veriler ile ekonomik göstergelere ilişkin sunum yapılarak, veriler salonda bulunan katılımcılar ile paylaşıldı.

Daha sonra sırasıyla yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışma ve projeler hakkında kurum yöneticileri tarafından sunum eşliğinde bilgiler verilerek, koordinasyonu gerektiren konularda ilgili birim yöneticileri ile fikir alışverişinde bulunuldu.