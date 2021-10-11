212 proje arasından mansiyon ödülü alan Erzincanlı öğrenci ödüllendirildi

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 11. Ömirbek Joldasbekov Matematik ve Mekanik Proje Yarışmasına katılarak, "Car Parking Made Hard" isimli projesiyle 212 proje arasından mansiyon ödülü alan Erzincan Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mehmet Said Er ve Okul Müdürü Şahin Çubuk'u makamında kabul etti.

Öğrenciden projesiyle ilgili bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Gün, öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımın artırılması için okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından öğrencilerin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti.

Gün, proje yarışmasına katılarak Erzincan'ı temsil eden öğrenci ve okul müdürünü tebrik ederek, Mehmet Said Er'e hediyesini takdim ederek ödüllendirdi.