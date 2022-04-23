23 Nisan Erzincan'da coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Erzincan'da coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Erzincan'da da coşkuyla kutlandı.

Erzincan Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlama programına; Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ercan Ekinci, Vali Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlarımız katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda birer konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıldönümünü kutladılar.

Ardından konuşan Vali Mehmet Makas, “Cumhuriyetimizin kuruluş müjdesini veren, millet iradesinin kayıtsız şartsız hâkim kılındığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin aziz milletimizin dualarıyla açılışının 102'nci yıldönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle yâd ediyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” dedi

Etkinliklerde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında ki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından okulların hazırladığı gösteriler beğeniyle izlendi.