24 Erzincan Aile Hekimleri Derneği: “TTB bizi temsil edemez”

Faruk Cemal Taştan, “Hekimleri temsil eden ve halk sağlığını önceleyen mesleki bir örgüt olması gereken Türk Tabipler Birliği (TTB) ise yıllardır yaptığı terör yanlısı açıklama ve faaliyetlerle hekimlerin saygınlık ve imajını zedelemeyi kendisine hedef edinmiştir” dedi.

Dr. Taştan açıklamasında; “Devletimizi yabancı devletlere şikâyet eden Şanlı Türk ordumuzun terörle mücadelesini sekteye uğratmaya çalışan terörist elebaşı ve yandaşlarını öven, koruyup kollayan bir yönetimin bizi temsil etmediğini belirtmek isterim.

24 Erzincan Aile Hekimleri Derneği olarak Türk Tabipler Birliği merkez konseyinin karşısında dimdik durduğumuz ve tüm hekimlerin teslimiyetinin ve aidiyetinin sağladığı terör seviciliğinden arındırılmış hekim ve ülke menfaati için çalışan bir meslek örgütüne kavuşmak arzusunda olduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi.